Стало відомо, як українців хочуть зобов'язати повернути борги за комунальні послуги

Про це пише портал Finance.

Як відомо, на тлі карантину в Україні почала зростати заборгованість населення за комуналку.

Тому в Раді зареєстрували законопроект, який, у разі затвердження, змусить українців або погасити заборгованість, або реструктурувати свій борг і виплачувати по частинах.

В іншому випадку, боржника по комуналці чекає суд. Якщо Рада затвердить документ, то з працюючого боржника списуватимуть 25% від зарплати, з пільговика - 20%. А через п'ять років терміни реструктуризації потрібно буде продовжувати.

Якщо заборгованість по комуналці накопичилася протягом року - в цю суму додадуть ще 20% штрафу, якщо протягом двох років – 30%, трьох років – 50%.

Якщо справа піде до суду, то з боржника списуватимуть не 25%, а 50% від окладу. Також Феміда отримає право накласти арешт на майно таких українців, і заборонити йому залишати межі країни, користуватися зброєю тощо.

Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки. Повідомляється, що вже з 1 січня 2021 року набудуть чинності нові тарифи на блакитне паливо для побутових споживачів.

Підвищення на собі відчують сім'ї, які досі не встановили газові лічильники, оскільки їм збільшать втричі норматив на споживання палива.

Якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то за граничними нормативами доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину). Якщо рахувати за діючим тарифом, то сума в платіжці може зрости з 29,1 до 87,3 грн

Нагадавши, тарифи на комуналку злетять, кого з українців змусять переплачувати

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