Стало известно, как украинцев хотят обязать вернуть долги за коммунальные услуги

Об этом пишет портал Finance.

Как известно, на фоне карантина в Украине начала расти задолженность населения за коммуналку.

Поэтому в Раде зарегистрировали законопроект, который, в случае утверждения, заставит украинцев либо погасить задолженность, либо реструктурировать свой долг и выплачивать по частям.

В противном случае, должника по коммуналке ждет суд. Если Рада утвердит документ, то с работающего должника будут списывать 25% от зарплаты, с льготника - 20%. А через пять лет сроки реструктуризации нужно будет продлевать.

Если задолженность по коммуналке накопилась в течение года – в эту сумму добавят еще 20% штрафа, если в течение двух лет – 30%, трех лет – 50%.

Если дело пойдет в суд, то с должника будут списывать не 25%, а 50% от оклада. Также Фемида получит право наложить арест на имущество таких украинцев, и запретить ему покидать пределы страны, пользоваться оружием и т.п.

Ранее мы рассказывали о подорожании коммуналки. Сообщается, что уже с 1 января 2021 года вступят в силу новые тарифы на голубое топливо для бытовых потребителей.

Повышение на себе почувствуют семьи, которые до сих пор не установили газовые счетчики, поскольку им увеличат в три раза норматив на потребление топлива.

Если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). Если считать по действующему тарифу, то сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых тарифах на газ, раскрыты детали