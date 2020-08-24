Це вже не перша подібна ситуація

Клієнти в подиві, чому ПриватБанк не повертає особисті кошти

Про це йдеться в негативному відгуку, який з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнтки, вона купила через ПриватБанк авіаквитки, але через карантин рейси були скасовані.

Однак, як розповідає клієнтка, ПриватБанк відмовляється повернути їй гроші, незважаючи на ініціативу авіакомпанії.

"Авіакомпанія запропонувала зробити заміну дати вильоту або повернути грошові кошти. Я вибрала повернення. 06.07.2020 року в системі Приват24 я оформила заявку на повернення квитків. 10.08.2020 року більше ніж через місяць, я отримала повідомлення від ПриватБанку такого змісту: "Шановний клієнт, Добрий день. Інформуємо Вас про те, що у зв'язку з обмеженнями, викликаними спалахом вірусу, повернення коштів буде проведено після завершення карантину", - розповіла вона.

Крім цього, як запевняє жінка, ПриватБанк не дає посилання на нормативно-правові акти для аргументування свого рішення.

"При цьому Приватбанк не дає посилання на нормативно-правові акти, які дозволяють їм безвідсотково користуватися моїми грошима. Приватбанк, поясніть будь ласка, що це за свинство і коли ви повернете мені гроші?",- задалася вона питанням.

"Доброго ранку! Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять", - відреагував на скаргу представник банку.

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