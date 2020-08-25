Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, заворожила рухами під час жарких танців

Зірка спокусила формами під час жарких рухів тіла на підлозі, пише Politeka.net. Сьюзі Кортес регулярно публікує палкі фото і відео у своєму Instagram, чим приваблює велику аудиторію. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, зірка з'явилася в новому відео, натягнувши на груди білий топік. Довжина верхнього одягу дозволила розглянути тонку талію і сталевий прес знаменитості.

Модель перебувала на підлозі, рухаючи своєю пружною п'ятою точкою. Сьюзі показувала тверк в крихітних чорних шортах, можна сказати, трусиках.

Волосся моделі було розпущеним, а окуляри прикрили очі.

Такі кадри нікого не могли залишити байдужими. За 14 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків і багато коментарів.

"Привіт, мої малюки", - підписала кадри зірка.

Користувачі мережі теж привіталися з красунею і написали їй масу компліментів. Кадри викликали у шанувальників захват, тому вони не могли стриматися від приємних слів.

"Давай ще!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес влаштувала гарячі танці. Красуня виставила в камеру п'яту точку в облягаючих білих шортиках.

Модель присіла, ворушачи своїми пружними "булочками", при цьому обличчя її не було видно, тільки краєм ока можна помітити довге розпущене волосся і білий топік.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес спокусливо підняла ноги вгору, демонструючи ідеальний "горішок". Можна побачити білу смужку знизу, яка можливо є частиною трусиків, але на п'ятій точці їх зовсім не видно. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама лежала в профіль на ліжку.

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