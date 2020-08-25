Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, заворожила движениями во время жарких танцев

Звезда соблазнила формами во время жарких телодвижений на полу, пишет Politeka.net. Сьюзи Кортес регулярно публикует жаркие фото и видео в своем Инстаграм, чем привлекает большую аудиторию. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, звезда появилась в новом видео, натянув на грудь белый топик. Длина верхней одежды позволила рассмотреть тонкую талию и стальной пресс знаменитости.

Модель находилась на полу, двигая своей упругой пятой точкой. Сьюзи показывала тверк в крохотных черных шортах.

Волосы модели были распущенными, а очки прикрыли глаза.

Такие кадры никого не могли оставить равнодушными. За 14 часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

"ПРИВЕТ, МОИ МАЛЫШИ", - подписала кадры звезда.

Пользователи сети тоже поздоровались с красоткой и написали ей массу комплиментов. Кадры вызвали у поклонников восторг, поэтому они не могли сдержаться от приятных слов.

"Давай еще!", - написал один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес устроила горячие танцы. Красотка выставила в камеру пятую точку в облегающих белых шортиках, можно сказать, трусиках.

Модель присела, шевеля своими упругими "булочками", при этом лица ее не было видно, только краем глаза можно заметить длинные распущенные волосы и белый топик.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес соблазнительно подняла ноги вверх, демонстрируя идеальный "орешек". Можно увидеть белую полоску снизу, которая возможно является частью трусиков, но на пятой точке их совсем не видно. Волосы звезда оставила распущенными, а сама лежала в профиль на кровати.

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