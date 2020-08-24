Вєрка Сердючка зі своєю мамою зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським
24 серпня Андрій Данилко у своєму сценічному образі виступив на Софійській площі з нагоди Дня Незалежності України. Пізніше артист поділився кадрами особистої зустрічі з президентом у своєму Instagram.
Як пише Politeka.net, після перфомансу у Сердючки і її мами (роль якої виконує актриса Інна Білокінь) з'явилася можливість особисто привітатися з главою держави. На фото можна побачити, як Зеленський у супроводі своєї дружини Олени і співробітників офісу президента підходить до Сердючки, а потім по-дружньому вітається з нею, стукнувшись кулаками. При цьому і президент, і артистка щасливо посміхаються.
"Володимир Олександрович!",- підписала знімки виконавиця.
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Відзначимо, що до Дня Незалежності Сердючка підібрала яскравий, але в той же час патріотичний образ. Так, вона виступала в традиційній українській вишиванці, але доповнила своє вбрання фірмовою зіркою на голові.
Українці тут же почали коментувати фотографії з президентом і артисткою.
"Яке добре і світле фото" « "Вільні люди вільної країни" « " Віра, так тримати!", "Пора в президенти!",» Як круто і зворушливо " «" викликаєте посмішку і гарний настрій», «майже Путін, а ви без шуби», «це був фурор!""Цього року особливо святковий настрій всім свободи вибору«," до чого б це - може пост міністра культури запропонувати? Адже все так смішно в культурі України", - пишуть люди.
Нагадавши, Данилко поруч з Русланою і Джамалою налякав травмованою ногою.
Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка з відчайдушною мамою здивували "поповненням", яскраві кадри.
Також Politeka писала, що мама Вєрки Сердючки без гриму несподівано показала себе справжню: "глибоке декольте і...".