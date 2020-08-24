Стало відомо про гучний конфлікт між королевою Єлизаветою II і принцом Гаррі

Подробиці розкрив Королівський експерт Омід Скобі, передає таблоїд Daily Mail.

За його словами, принц Гаррі посварився зі своєю бабусею Єлизаветою II прямо напередодні весілля. А приводом для конфлікту стало однією з прикрас для Меган Маркл.

З'ясувалося, що помічниця монарха Анджела Келлі відмовилася допомогти Меган Маркл з приміркою тіари, яку вона вибрала для церемонії. Тому ображений принц Гаррі пішов розбиратися відразу до Єлизавети II.

"Я не розумію, що, чорт візьми, відбувається. Ця жінка зобов'язана виконувати свою роботу для моєї майбутньої дружини", - агресивно заявив принц Гаррі під час дзвінка до Єлизавети II.

Як стверджує Омід Скобі, за підсумками конфлікту Меган Маркл таки приміряла діадему, але напруженість між членами королівської сім'ї залишилася.

Більш того, як розповідає Королівський експерт, принци Вільям і Гаррі досі не розмовляють після того, як герцоги Сассекські втекли з палацу.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо про зухвалий "ляпас", який відважила королева Єлизавета II колишній зірці Голлівуду.

Як з'ясувалося, монарх віддала будинок Меган Маркл і принца Гаррі іншій принцесі Беатріс, яка нещодавно повінчалася зі своїм бойфрендом.

Так, внучка британської королеви отримала від Єлизавети II дозвіл заселитися в порожній особняк на території Кенсінгтонського палацу. Йдеться про Ноттінгемський котедж, де раніше жили герцоги Сассекські Меган Маркл з принцом Гаррі до свого переїзду в Віндзор.

Як Politeka писала, що конфлікт у Королівському палаці, Міддлтон жорстко відшила Маркл.

Також Politeka повідомляла, що принц Вільям принизив Меган Маркл перед Гаррі, спливли подробиці.