Громадський діяч Андрій Пальчевський привітав "всіх, хто любить Україну" з Днем Незалежності, показавши справжнє обличчя патріотів-самозванців

Як передає Politeka.net, Пальчевський звернувся до українців у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, ролик проскрольте вниз).

За словами лідера політсили "Перемога Пальчевського", біда українців у неправильному виборі тих, хто стоїть біля керма.

"29 років - мало для людини. Багато для країни. Візьмемо лише останні три президентські заходи. Віктор "Боягузливий", Петро "Кривавий" і Володимир "М'якотілий". Так хотілося б, щоб хоч раз з'явився промінь надії і він з'явиться...", - зазначив Пальчевський.

Громадський діяч звернувся до самозванців у вишиванках, попередивши, що народ вже "навчився вибирати".

"Я хочу звернутися до тих патріотів-самозванців, які надівши вишиванки і все інше, розповідають нам про те, як вони люблять Україну, а самі її просрали, не відповівши "зеленим чоловічкам" свого часу, торгували з агресором і прекрасно почуваються зараз, коли такий, на жаль, м'який, висловлюючись м'яко, президент прийняв кермо влади. Є надія, що ми навчилися вибирати більш-менш, хоча б серед горбатих порівніше, навчилися відстоювати свої інтереси. І тепер нам треба навчитися об'єднуватися і перемагати", - підсумував Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, на думку Пальчевського, Україна все ще знаходиться в стадії "залежності" - маючи на увазі олігархічні клани, які, втім, українці самі ж і створили.

"Ось у цій стадії ми дуже сильно застрягли. Ми вже повинні були, по ідеї, 15 років тому піти. Зверніть увагу, майданів у нас було більше, ніж в будь-якій країні Європи, а толку? А влада все одно у тих же людей. Минають роки, то тобі судимий, то тобі актор, то тобі бухгалтер, то тобі партпрацівник, а все одне й те ж", - пояснив Пальчевський.

Нагадавши, Андрій Пальчевський оцінив раду Зеленського, дану Лукашенку: "всі говорять добре про інші царства і нісенітницю про своє»

Як повідомляла Politeka, Пальчевський пояснив, навіщо йде в політику і що буде з Україною через 20 років.