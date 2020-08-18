Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский откровенно заявил о том, почему идет в политику

Об этом зашла речь в программе "Зе Интервьюер" с Анатолием Яцечко, передает Politeka.net.

По словам лидера политсилы "Перемога Пальчевського", он не может просто отсиживаться и смотреть, как сменяющаяся одна за другой власти поэтапно уничтожают страну.

"Я в политику не иду. Это меня толкают в политику. Если бы были другие варианты, я, что, пошел бы в политику? Мне что, делать больше нечего? У нас просто больше нет вариантов: либо она, эта политика, грохнет нас, либо каждый из нас что-то попытается сделать", - ответил общественный деятель на вопрос ведущего, зачем занялся политикой.

По словам Пальчевского, предыдущие президенты привели к тому, что Украина стала нищей, назвав причину, почему подобное происходит.

"Мне 60 лет, у меня нет какого-то большого периода времени заниматься еще чем-то и ждать. Я либо выступлю и что-то сделаю сейчас (о чем мне говорят люди: "хватит разговоров, давайте уже идите что-то делайте"), либо мы закончим выступление вот здесь с вами... И через 20 лет поймем, что от Украины осталась уже не половина, а треть или четверть, потому что эти товарищи при сегодняшней власти... я имею ввиду президентов... абсолютные провалы - страна нищая и бесперспективная. А почему? А потому что качество людей, которых мы избираем гораздо ниже, чем среднее качество человека в стране", - резюмировал Пальчевский.

Ранее мы сообщали, лидер "Перемоги Пальчевського" предрек, что президент Владимира Зеленского ждет импичмент, и все из-за его окружения.

"Я знаю точно, что делают эти люди, которые нарядились в «друзья» президента. Медленно его топят. И мы сегодня должны говорить об этом. Все больше разговоров о том, что он не добудет до конца срока. Все кулуарные разговоры заканчиваются чем? А когда он уйдет? Дальше будут выборы и «зеленой волны» не будет", - заявил Пальчевский.

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