Багато зірок вдаються до пластичних операцій, щоб підняти самооцінку

Після оперативних втручань красуні стають впевненішими в собі, а отже їх кар'єри ростуть вгору, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які зробили знакові для себе, і своїх шанувальників, операції.

Анджеліна Джолі завжди володіла неймовірною привабливістю, але все-таки зважилася на операції по виправленню носа і корекції скул. Після цього зірку частіше стали кликати на зйомки.

Angelina Jolie Before and After Plastic surgery Gepostet von Giridharachary Kandepu am Sonntag, 13. April 2014

Світська левиця, бізнесвумен Кім Кардашьян зараз є іконою для багатьох дівчат, але так було не завжди. Щоб стати зіркою, Кім зробила собі ринопластику і збільшила груди і сідниці. Остання операція допомогла красуні встати на п'єдестал, зараз про її п'яту точку співають пісні, а деякі просто мріють про подібні форми.

Do you think Kim Kardashian looks more Beautiful before or after All her plastic Surgery? Gepostet von Explore Talent - Acting and Modeling am Montag, 12. März 2012

Відома блондинка Памела Андерсон зробила численні операції по збільшенню і зменшенню грудей. Також зірка за допомогою хірургів попрацювала і над своїм обличчям.

Most of you got it! No, it wasn't Oprah :o/ Here's Pamela Anderson pre and post plastic surgery. We reckon she looks better in the before pic! Gepostet von iRadio am Freitag, 23. August 2013

Зірка Голлівуду Ніколь Кідман пережила кілька пластичних операцій. Акторка також робила уколи ботокса в обличчя, через що постраждала її міміка. Однак пізніше артистка повідомила, що вирішила відмовитися від таких процедур.

Before plastic surgery Nicole Kidman was…Poison Ivy! Gepostet von Cisab Nitram am Samstag, 28. Dezember 2013

Актриса Меган Фокс перетворилася з миловидної дівчини в розкішну бестію, завдяки операціям. Зірка змінила вилиці, губи, форму носа. Все це дозволило актрисі створити зовнішність своєї мрії.

Megan Fox. Modelka i aktorka. Zdjęcia z 2006 i z 2018 roku. Megan w 2008 została uznana przez czytelników magazynu... Gepostet von Dr. Anna Galeba - Aesthetic Doctor am Dienstag, 19. Februar 2019

Нагадаємо, Кім Кардашьян разом з сім'єю вирушила на відпочинок. Модель продемонструвала свої здібності під час "ходіння" по хвилях разом з дочкою.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ: "ласий шматочок"