Багато зірок вдаються до пластичних операцій, щоб підняти самооцінку
Після оперативних втручань красуні стають впевненішими в собі, а отже їх кар'єри ростуть вгору, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які зробили знакові для себе, і своїх шанувальників, операції.
Анджеліна Джолі завжди володіла неймовірною привабливістю, але все-таки зважилася на операції по виправленню носа і корекції скул. Після цього зірку частіше стали кликати на зйомки.
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Світська левиця, бізнесвумен Кім Кардашьян зараз є іконою для багатьох дівчат, але так було не завжди. Щоб стати зіркою, Кім зробила собі ринопластику і збільшила груди і сідниці. Остання операція допомогла красуні встати на п'єдестал, зараз про її п'яту точку співають пісні, а деякі просто мріють про подібні форми.
Відома блондинка Памела Андерсон зробила численні операції по збільшенню і зменшенню грудей. Також зірка за допомогою хірургів попрацювала і над своїм обличчям.
Зірка Голлівуду Ніколь Кідман пережила кілька пластичних операцій. Акторка також робила уколи ботокса в обличчя, через що постраждала її міміка. Однак пізніше артистка повідомила, що вирішила відмовитися від таких процедур.
Актриса Меган Фокс перетворилася з миловидної дівчини в розкішну бестію, завдяки операціям. Зірка змінила вилиці, губи, форму носа. Все це дозволило актрисі створити зовнішність своєї мрії.
Нагадаємо, Кім Кардашьян разом з сім'єю вирушила на відпочинок. Модель продемонструвала свої здібності під час "ходіння" по хвилях разом з дочкою.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ: "ласий шматочок"