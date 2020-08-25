Много звезд прибегают к пластическим операциям, чтобы поднять самооценку
После оперативных вмешательств красотки становятся увереннее в себе, а следовательно их карьеры растут вверх, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые сделали знаковые для себя, и своих поклонников, операции.
Анджелина Джоли всегда обладала невероятной привлекательностью, но все-таки решилась на операции по исправлению носа и коррекции скул. После этого звезду чаще стали звать на съемки.
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Светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян сейчас является иконой для многих девушек, но так было не всегда. Чтобы стать звездой, Ким сделала себе ринопластику и увеличила грудь и ягодицы. Последняя операция помогла красотке встать на пьедестал, сейчас о ее пятой точке поют песни, а некоторые просто мечтают о подобных формах.
Известная блондинка Памела Андерсон сделала многочисленные операции по увеличению и уменьшению груди. Также звезда при помощи хирургов поработала и над своим лицом.
Звезда Голливуда Николь Кидман пережила несколько пластических операций. Актриса также делала уколы ботокса в лицо, из-за чего пострадала ее мимика. Однако позже артистка сообщила, что решила отказаться от таких процедур.
Актриса Меган Фокс превратилась из миловидной девушки в роскошную бестию, благодаря операциям. Звезда изменила скулы, губы, форму носа. Все это позволило актрисе создать внешность своей мечты.
Напомним, Ким Кардашьян вместе с семьей отправилась на отдых. Модель продемонстрировала свои способности во время "хождения" по волнам вместе с дочерью.
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