Много звезд прибегают к пластическим операциям, чтобы поднять самооценку

После оперативных вмешательств красотки становятся увереннее в себе, а следовательно их карьеры растут вверх, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые сделали знаковые для себя, и своих поклонников, операции.

Анджелина Джоли всегда обладала невероятной привлекательностью, но все-таки решилась на операции по исправлению носа и коррекции скул. После этого звезду чаще стали звать на съемки.

Angelina Jolie Before and After Plastic surgery Gepostet von Giridharachary Kandepu am Sonntag, 13. April 2014

Светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян сейчас является иконой для многих девушек, но так было не всегда. Чтобы стать звездой, Ким сделала себе ринопластику и увеличила грудь и ягодицы. Последняя операция помогла красотке встать на пьедестал, сейчас о ее пятой точке поют песни, а некоторые просто мечтают о подобных формах.

Do you think Kim Kardashian looks more Beautiful before or after All her plastic Surgery? Gepostet von Explore Talent - Acting and Modeling am Montag, 12. März 2012

Известная блондинка Памела Андерсон сделала многочисленные операции по увеличению и уменьшению груди. Также звезда при помощи хирургов поработала и над своим лицом.

Most of you got it! No, it wasn't Oprah :o/ Here's Pamela Anderson pre and post plastic surgery. We reckon she looks better in the before pic! Gepostet von iRadio am Freitag, 23. August 2013

Звезда Голливуда Николь Кидман пережила несколько пластических операций. Актриса также делала уколы ботокса в лицо, из-за чего пострадала ее мимика. Однако позже артистка сообщила, что решила отказаться от таких процедур.

Before plastic surgery Nicole Kidman was…Poison Ivy! Gepostet von Cisab Nitram am Samstag, 28. Dezember 2013

Актриса Меган Фокс превратилась из миловидной девушки в роскошную бестию, благодаря операциям. Звезда изменила скулы, губы, форму носа. Все это позволило актрисе создать внешность своей мечты.

Megan Fox. Modelka i aktorka. Zdjęcia z 2006 i z 2018 roku. Megan w 2008 została uznana przez czytelników magazynu... Gepostet von Dr. Anna Galeba - Aesthetic Doctor am Dienstag, 19. Februar 2019

Напомним, Ким Кардашьян вместе с семьей отправилась на отдых. Модель продемонстрировала свои способности во время "хождения" по волнам вместе с дочерью.

Напомним, что эффектная Ким Кардашьян в мокром костюме показала, как "ходит" по волнам: "Воу, какая крутая"

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