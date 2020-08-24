Про таке фанати навіть не здогадувалися

Розкрито деякі "секрети" Студії "Квартал 95"

Відверте зізнання в інтерв'ю СпортАрене зробив зірка Кварталу 95 Алекандр Пікалов.

Зокрема, колишній колега президента розповів, як Володимир Зеленський брав участь у футбольних матчах між учасниками Кварталу 95.

"Володимир Олександрович, наш Президент, він теж любив надіти майку. І завжди повинен бути швидше, сильніше, красивіше. Міка Фаталов... і ось вони ганяли. І були й інші моменти, коли вони дубасять і дубасять. Я весь час ходив відтягував, думав, як можна кухоль пива випити. А потім серія пенальті. А вони весь час довбають і довбають. Я їм кажу: "Хлопці, можна Я вийду", — розповів Пікалов.

Гуморист також порівняв главу держави з емоційним екс-гравцем київського "Динамо" Сергієм Гармашем.

"Вова як футболіст? Емоційний. Людина-емоція. Порівняти з Гармашем або Хачеріді? Напевно, Гармаш. Він може. Він міг і фолануть. Наш футбол-насамперед емоція. Міко міг весь матч финтити, намагався, але міг не забивати. А Володимир Олександрович міг як дубанути. Він бив зі знанням справи, йому треба було забити. А Міко це робив красиво, по-кавказькому", - продовжив учасник Студії Квартал 95.

Підсумовуючи, Олександр Пікалов назвав головну якість Володимира Зеленського як футболіста.

"Кращі якості Зеленського, як футболіста? Наполегливість. Думаю, якби він грав з поламаною ногою, дограв би кінця матчу. Він як Лужний, зі стрижнем", - резюмував він в інтерв'ю тематичному порталу.

Раніше ми розповідали, як Олександр Пікалов потрапив у ДТП. Виявилося, що його збила власна дружина.

Коли актор їхав на мотоциклі, його кохана в'їхала в нього на машині. Вона на автомобілі врізалася в нього ззаду, коли він намагався маневрувати.

Актор студії Квартал 95 Олександр Пікалов також зізнався, що ДТП з вини дружини не вплинула на їх щасливий шлюб.

Нагадавши, Кошового довели до сліз на репетиції «Квартал 95», Кравець не витримала: кадри істерики.

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець з "Квартал 95" отримала сувору настанову від мами: "збирай речі і йди".

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