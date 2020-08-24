Українців попередили про подальше подорожчання газу

Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, ціна на газ буде поступово зростати і до цього потрібно бути готовими.

"Треба розуміти, що ми потрапили з січня майже в серпень, Україна і весь світ в цілому живе в умовах таких екстраординарних низьких цін на газ і на ресурси в цілому. Всі пам'ятають "мінусову" ціну на нафту, яка була. На газ такої ціни не було, але вона теж була досить низька. Тому зараз економіка стабілізується, період пандемії завершується поступово, принаймні, є такі надії. Виходять на робочий режим промислові об'єкти, починається більше споживання газу, попит зростає, відповідно, ціна підтягується поступово вгору", - зазначив Юрій Корольчук.

Також він назвав ціну, на яку можна орієнтуватися українцям.

"Для населення ціна буде поступово зростати. І, я думаю, варто орієнтуватися на ціну в коридорі між 4 і 5 тисячами гривень за тисячу кубометрів", – сказав Юрій Корольчук.

Зазначимо, на серпень " Нафтогаз "встановив тариф для побутових споживачів в 3,24 грн/кубометр з ПДВ і без урахування вартості доставки в рамках тарифу"місячний".

Відзначається, що ціна газу зросла на 0,27 грн / куб. м. в порівнянні з попереднім місяцем через те, що ринок входить в сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду.

Також можна вибрати для себе тариф «річний». Споживач зможе купувати газ за ціною 4,73 грн/кубометр, вона буде фіксованою весь рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже з 1 січня 2021 року набудуть чинності нові тарифи на блакитне паливо для побутових споживачів.

Найбільше нові тарифи вдарять по сім'ям, у яких немає лічильників, оскільки норматив споживання піднімуть втричі.

Нагадавши, тарифи на газ підвищаться, українців спантеличили нововведеннями:"доведеться серйозно переплачувати".

Як повідомляла Politeka, платити за комуналку доведеться по-новому, що потрібно знати.

Також Politeka писала, що Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами.