Українська співачка Тіна Кароль підкорила видом в незвичайному костюмі, в якому виступала до Дня Незалежності

Спеціально до святкування Дня Незалежності України співачка взяла участь у концерті, який пройшов у самому серці Києва. Для епатажного виступу прямо у фонтані зірка приміряла особливе вбрання - срібний костюм, що складається і з 15 500 металевих намистин від дизайнера Олени Романової.

Як повідомляється на фан-акаунті Тіни Кароль, вага сукні становить шість кілограм, а на його пошиття витрачено більше 180 годин! У вбранні Тіна виступила прямо у фонтані, де виконала свої кращі композиції, знялася перед камерами в різних ракурсах і здивувала стрункістю фігури.

Шанувальники були захоплені образом Тіни, її оригінальним виступом, балгодаря якому вона виділилася серед інших зірок, і написали безліч захоплених слів на її адресу:

"Намистинка з намистин😍 🔥, «" красуня🔥«, " нереальна💕 💕 💕 💕 💕!!!💐 💐 💐 💐 💐 ", "наша улюблена намистинка💛», «найголовніша намистинка це Тіночка🔥», «красіівая😍❤️", " краса дуже красиво. ❤️❤️❤️❤️❤️», «- ми зав'яжемо і вже більше не розв'яжемо-ніколи? 🙄 - ніколи😅", " намистинка з намистин😍🔥», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Тіна ти як завжди краще за всіх., ""Нереальна💕 💕 💕 💕 💕!!!💐 💐 💐 💐 💐 ", » Як же круто це було 😍дуже🔥«, » просто вибух голови🔥 🔥 😍 😍 😍, «так класно звучить, найкраща версія цієї пісні😍 😍 😍«.

Раніше ми писали, що рік тому Тіна Кароль презентувала свій літній хіт, який здивував фанатів не тільки новим стилем, але і своєю пікантністю. Пісня і відеоробота "Вабіті-Бавіті" стала популярна відразу ж в момент презентації. На честь виходу ролика фанати почали масово публікувати кращі уривки з композиції і показувати найулюбленіші моменти з ролика Кароль.

Так, на фан-акаунтах в Instagram був перед дставлен ролик, в якому Тіна повеселилася в басейні і захопила видом в трендовому монокіні з срібних блискіток. За сюжетом кліпу, Кароль повинна була в ролі домогосподарки спокусити двох працівників біля басейну. Ними стали молоді танцюристи Josh Killacky і Tim Milgram.

З роллю і чоловіки, і сама артистка впоралися чудово, адже саме моменти флірту і загравання Тіни запам'яталися шанувальникам найбільше. Деякі фанати написали, що кліп змусив їх перейнятися "прямо до тремтіння".

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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