Вибух газопроводу знеструмив всю країну
На півдні Сирії, між районами ад-Думайр і Адра, стався вибух газопроводу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA.
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За словами міністра енергетики країни, вибух на арабському газопроводі призвів до повного відключення електроенергії по всій країні.
Міністр нафти Сирії зазначив, що вибух може бути терористичним актом.
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Таким чином, НБУ на 24 серпня прогнозує наступний курс валют:
Долар-27,4812 гривні;
Євро - 32,5529 гривні.
Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.
Як повідомляла Politeka, Нацбанк масово викуповує валюту, українців добили курсом долара на осінь.
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