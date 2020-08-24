Новини, які ви могли пропустити

Вибух газопроводу знеструмив всю країну

На півдні Сирії, між районами ад-Думайр і Адра, стався вибух газопроводу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA.

Gas pipeline explosion causes ‘cascading blackout’ across Syria in suspected ‘terrorist attack’. FOLLOW ME ON YOUTUBE for more videos: https://t.co/G44dPz9PGT#explosion #Syria pic.twitter.com/mSKBV71PYx — Kenny Do (@KennyDo1) August 24, 2020

За словами міністра енергетики країни, вибух на арабському газопроводі призвів до повного відключення електроенергії по всій країні.

Міністр нафти Сирії зазначив, що вибух може бути терористичним актом.

Minister of Oil and Mineral Resources: The main line feeding the southern region has been exposed to an explosion that may have been caused by a terrorist act. This led to power cuts in all of Syria pic.twitter.com/s7XfplDooF — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) August 24, 2020

У столиці Франції влаштували погром

Фанати "Парі Сен-Жермен" влаштували погром у Парижі після поразки команди у фіналі Ліги чемпіонів

Вирішальна зустріч турніру проти мюнхенської "Баварії", яка пройшла в Лісабоні, завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 1:0.

The scenes in Paris following the Champions League final 😳 pic.twitter.com/BlrMzPN5Nl — Goal (@goal) August 23, 2020

Після гри фанати парижан зібралися на Єлисейських полях, де заборонені масові збори через пандемію коронавірусу. Відзначається, що вболівальники палили автомобілі. Також помічені конфлікти з співробітникам правопорядку. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону фанатів.

Donc, si je comprends bien, ils fêtent pas la victoire du Bayern mais la défaite de Paris Visage songeur.. c'est bizarre un humain..#PSGBAY #PSGBayern #FCBPSG #BAYPSG pic.twitter.com/T3BmsyzbaV — Soline Roche (@RocheSoline) August 24, 2020

Долар і євро після свят проб'ють нове дно, Нацбанк змінив курс валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 24 серпня приготує справжнє свято, адже після Дня Незалежності долар і євро не привітається

Так, після свята долар "відкотиться" на 0,087 гривні. Прогнозується, що він і далі падатиме на цьому тижні. А євро ще більше - на 0,0908 гривні.

Таким чином, НБУ на 24 серпня прогнозує наступний курс валют:

Долар-27,4812 гривні;

Євро - 32,5529 гривні.

Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк масово викуповує валюту, українців добили курсом долара на осінь.

Також Politeka писала, що НБУ спіймали на незаконних діях, Верховний суд озвучив жорсткий вердикт.