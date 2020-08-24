Взрыв газопровода обесточил всю страну
На Юге Сирии, между районами Ад-Думайр и Адра, произошел взрыв газопровода.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA.
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По словам министра энергетики страны, взрыв на арабском газопроводе привел к полному отключению электроэнергии по всей стране.
Министр нефти Сирии отметил, что взрыв может быть террористическим актом.
В столице Франции устроили погром
Фанаты «Пари Сен-Жермен» устроили погром в Париже после поражения команды в финале Лиги чемпионов
Решающая встреча турнира против мюнхенской «Баварии», которая прошла в Лиссабоне, завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.
После игры фанаты парижан собрались на Елисейских полях, где запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что болельщики жгли автомобили. Также замечены конфликты с сотрудникам правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона фанатов.
Доллар и евро после праздников пробьют новое дно, Нацбанк изменил курс валют: что будет с гривной
Курс валют в Украине 24 августа приготовит настоящий праздник, ведь после Дня Независимости доллар и евро не поздоровится
Так, после праздника доллар «откатится» на 0,087 гривны. Прогнозируется, что он и дальше будет падать на этой неделе. А евро еще больше – на 0,0908 гривны.
Таким образом, НБУ на 24 августа прогнозирует следующий курс валют:
Доллар — 27,4812 гривны;
Евро – 32,5529 гривны.
Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.
Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.
Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.