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Взрыв газопровода обесточил всю страну

На Юге Сирии, между районами Ад-Думайр и Адра, произошел взрыв газопровода.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA.

Gas pipeline explosion causes ‘cascading blackout’ across Syria in suspected ‘terrorist attack’. FOLLOW ME ON YOUTUBE for more videos: https://t.co/G44dPz9PGT#explosion #Syria pic.twitter.com/mSKBV71PYx — Kenny Do (@KennyDo1) August 24, 2020

По словам министра энергетики страны, взрыв на арабском газопроводе привел к полному отключению электроэнергии по всей стране.

Министр нефти Сирии отметил, что взрыв может быть террористическим актом.

Minister of Oil and Mineral Resources: The main line feeding the southern region has been exposed to an explosion that may have been caused by a terrorist act. This led to power cuts in all of Syria pic.twitter.com/s7XfplDooF — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) August 24, 2020

В столице Франции устроили погром

Фанаты «Пари Сен-Жермен» устроили погром в Париже после поражения команды в финале Лиги чемпионов

Решающая встреча турнира против мюнхенской «Баварии», которая прошла в Лиссабоне, завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.

The scenes in Paris following the Champions League final 😳 pic.twitter.com/BlrMzPN5Nl — Goal (@goal) August 23, 2020

После игры фанаты парижан собрались на Елисейских полях, где запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что болельщики жгли автомобили. Также замечены конфликты с сотрудникам правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона фанатов.

Donc, si je comprends bien, ils fêtent pas la victoire du Bayern mais la défaite de Paris Visage songeur.. c'est bizarre un humain..#PSGBAY #PSGBayern #FCBPSG #BAYPSG pic.twitter.com/T3BmsyzbaV — Soline Roche (@RocheSoline) August 24, 2020

Доллар и евро после праздников пробьют новое дно, Нацбанк изменил курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 24 августа приготовит настоящий праздник, ведь после Дня Независимости доллар и евро не поздоровится

Так, после праздника доллар «откатится» на 0,087 гривны. Прогнозируется, что он и дальше будет падать на этой неделе. А евро еще больше – на 0,0908 гривны.

Таким образом, НБУ на 24 августа прогнозирует следующий курс валют:

Доллар — 27,4812 гривны;

Евро – 32,5529 гривны.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.