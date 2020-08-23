Супермодель з Великобританії Демі Роуз, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, похвалилася формами в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сяйво йде зсередини назовні", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Демі Роуз позує в наряді з непристойним декольте, яке ледь витримує її розкішні форми. Сама красуня при цьому посміхається на камеру, буквально "випромінюючи" впевненість.

«Оце краса! І форми, аж світяться!», «обережніше! Це дуже гарний знімок», «Божественні вигини. Здається, що зараз просто виваляться», «дуже гарячий вигляд», «абсолютна і незаперечна краса», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Демі Роуз покрутилася в крихітному бікіні на пляжі.

Зірка щодня спокушає своїми неймовірними вигинами шанувальників. Фігуриста модель вже залучила до свого аккаунту в Instagram 14,3 мільйона підписників й не збирається зупинятися на досягнутому.

Так, на одних з останніх фото красуня постала у в'язаному купальнику. Крихітні клаптики з ниток прикрили найінтимніше на розкішних грудях.

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