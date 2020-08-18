Британская модель Деми Роуз покрутилась в крохотном бикини на пляже

Звезда каждый день соблазняет своими невероятными изгибами поклонников, сообщает Politeka.net. Фигуристая модель уже привлекла к своему аккаунту в Инстаграм 14,3 миллиона подписчиков и не собирается останавливаться на достигнутом.

Так, на одних из последних фото красотка предстала в вязаном купальнике. Крохотные лоскутки из нитей прикрыли самое интимное на роскошной груди.

Тонкие лямки немного натянулись и впились в кожу знаменитости. На одном из кадров горячая красотка потянула за бретельку, придав образу еще большей откровенности.

Крохотные плавки-бикини подпрыгнули на бедрах Деми и почти ничего не скрывали от глаз.

Модель повернулась к камере спиной и сверкнула упругой пятой точкой. Роуз немного изгибалась, чтобы как можно выгоднее показать свои достоинства.

За 40 минут пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети опешили от увиденного, но сумели оставить массу приятных сообщений.

"Вау, какая горячая", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Деми Роуз натянула на достоинства один джинсовый комбинезон, под которым не оказалось ни одежды, ни даже белья.

Знаменитость показала свою большую грудь без капли смущения. Формы королевы, казалось, сейчас выпрыгнут из одежды и самые интимные места предстанут взору фанатов.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз показала себя в цветочном платье, которое подчеркнуло идеальную талию.

Декольте у модели оказалось очень большим, звезда без стыда демонстрировала пышную грудь. Волосы звезда собрала в хвост, а сама смотрела в объектив камеры, сидя у бассейна.

Напомним, игривая Деми Роуз приоткрыла халатик и показала необъятные формы без белья

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