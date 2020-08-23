Супермодель из Великобритании Деми Роуз, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась формами в крохотном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Сияние идет изнутри наружу», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Деми Роуз позирует в наряде с неприличным декольте, которое едва выдерживает ее роскошные формы. Сама красотка при этом улыбается на камеру, буквально «излучая» уверенность.
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«Вот это красота! И формы, аж светятся!», «осторожнее! Это очень красивый снимок», «божественные изгибы. Кажется, что сейчас просто вывалятся», «очень горячий вид», «абсолютная и неоспоримая красота», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз покрутилась в крохотном бикини на пляже.
Звезда каждый день соблазняет своими невероятными изгибами поклонников. Фигуристая модель уже привлекла к своему аккаунту в Инстаграм 14,3 миллиона подписчиков и не собирается останавливаться на достигнутом.
Так, на одних из последних фото красотка предстала в вязаном купальнике. Крохотные лоскутки из нитей прикрыли самое интимное на роскошной груди.
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