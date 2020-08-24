Відомий український артист Андрій Данилко, якого знають по ролі Вєрки Сердючки, з'явився на людях з травмованою ногою

Як передає Politeka.net, свіже фото, на якому була помічена травма, з'явилося в Instagram зірки. На фото стояв Данилко в чорній медичній масці, а поруч з ним стояли дві переможниці «Євробачення» від України – Джамала і Руслана. Джа була одягнена в чорні штани і білу сорочку, а Руслана – в білий костюм.

"Привіт Євробачення", - підписав фото Данилко.

Однак більшість шанувальників творчості Данилко звернули увагу не на зоряну компанію, а на зелений палець виконавця. Судячи з фото, музикант травмував ногу і намазав її зеленкою. Фанати закидали Данилко питаннями і побажаннями.

"Андрій бережіть ноги", "Михайлович, ти дуже крутий!!!", "Андрій, ви крутий!!!», «Допригався)) допригалася добігалася..", "Пальчик в Зеленці. Ой-ой", "Піонерська" зеленка...А, що з пальцем то?", "Божечки що з пальцем???", "Розбитий палець на нозі у Андрія всі побачили?","Три переможці Євробачення", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко висловився про анексію Кримського півострова. Артист заявив, що, на його думку, Крим в 2014 році просто віддали Росії, прикриваючись всілякими гаслами.

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