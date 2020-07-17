Зірка плюнула на все і розкрила свій секрет

Відома виконавиця Вєрка Сердючка зізналася, на що витрачає особистий час

Відео з визнанням було опубліковано в Telegram-каналі "Нахабний", передає Politeka.net.

Варто зазначити, що відверте визнання Вєрка Сердючка зробила під час вечірки, яка присвячена 15-річчю шоу-програми "Світське життя".

Так, Вєрка Сердючка зізналася Каті Осадчій, що захоплюється прослуховуванням так званих "плівок Порошенка", які представив нардеп Андрій Деркач.

"Я кажу, Деркач, треба терміново в iTunes новий альбом. Тисну твою руку і обіймаю", - заявила вона на сцені.

Під час зізнання у ведучої програми "Світське життя" Каті Осадчої навіть на мить пропав дар мови і вона не знала, що відповісти на зізнання співачки.

Раніше парламентар Андрій Деркач оприлюднив аудіозапис розмови екс-президента Петра Порошенка з російським лідером Володимиром Путіним, який був записаний через два місяці після захоплення Дебальцеве.

В розмові була порушена тема Мінських угод, тоді ще президент Порошенко попросив свого колегу відправити представника РФ на переговори.

"Я вважаю, було б доцільним, якщо буде…ваша ласка. Якщо буде бажання, то приїде цей представник в Київ, вони б у Хайді зустрілися в місії ОБСЄ і поки вони…", заявив Петро Порошенко.

Лідери країн зійшлися на думці, і президент РФ пообіцяв "переговорити з Лавровим."

Прощання президентів також були досить душевним.

«Добре, Володимир Володимирович. Тисну руку! Спасибі велике!», — сказав Порошенко.

«Обіймаю. До побачення, давайте», — відповів йому Путін.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде після таємного розмови Порошенка з Байденом: "Чекає чимало вироків".

Як повідомляла Politeka, Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис: "вище, ніж вимагав МВФ".

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