Популярна в Україні зірка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) здивувала яскравим святковим знімком з мамою і дітьми

Як передає Politeka.net, яскравий кадр в оточенні дітей з'явився на сторінці в Instagram Інни Білокінь, яка грає роль відчайдушної мами Сердючки. На першому фото Сердючка і мама тримали на руках хлопчика. У коментарях відразу ж пожартували щодо поповнення в зоряному сімействі.

На другому фото Сердючка і мама стояли в оточенні діток. Всі були одягнені в українські національні костюми, а в руках у зірки був український прапор.

"З Днем Прапора", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях Білокінь залишили кілька компліментів.

"Зі святом», «Роднуля»,"Поповнення в родині Сердючки)", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Інна Білокінь виступає з Данилком практично з самого початку його кар'єри. Вони познайомилися і подружилися, коли актрисі був 21 рік, а Данилко всього 16. Образ мами Сердючки так сподобався публіці, що Інна стала виступати з Данилко дуетом практично на всіх корпоративах і концертах.

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