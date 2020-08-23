Популярна в Україні зірка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) здивувала яскравим святковим знімком з мамою і дітьми
Як передає Politeka.net, яскравий кадр в оточенні дітей з'явився на сторінці в Instagram Інни Білокінь, яка грає роль відчайдушної мами Сердючки. На першому фото Сердючка і мама тримали на руках хлопчика. У коментарях відразу ж пожартували щодо поповнення в зоряному сімействі.
На другому фото Сердючка і мама стояли в оточенні діток. Всі були одягнені в українські національні костюми, а в руках у зірки був український прапор.
"З Днем Прапора", - коротко підписала фото зірка.
У коментарях Білокінь залишили кілька компліментів.
Трагічний привід: Олена Зеленська в жалобі вперше показалася на людях після хвороби, з'явилися фото
Скандальна Бузова невдало підняла ногу і впала під час танцю, відео ганьби: "Ольга колода"
Безцеремонна Корольова догодила Тарзану на очах у старого Винокура: "встала на коліна і..."
Як виглядали Бузова, Харламов, Галкін, Кіркоров та інші зірки до слави: "Собчак була симпатичніше"
"Зі святом», «Роднуля»,"Поповнення в родині Сердючки)", - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, Інна Білокінь виступає з Данилком практично з самого початку його кар'єри. Вони познайомилися і подружилися, коли актрисі був 21 рік, а Данилко всього 16. Образ мами Сердючки так сподобався публіці, що Інна стала виступати з Данилко дуетом практично на всіх корпоративах і концертах.
Раніше ми писали, що Інна Білокінь поділилася відео, на якому з розбігу стрибнула у воду. Незважаючи на вік жінці вдається виглядати чудово.
Нагадаємо, що Вєрка Сердючка з безбашенною мамою влаштували танці у фонтані: «напівголі чоловіки, шампанське і...».
Як повідомляла Politeka, мама Вєрки Сердючки без гриму несподівано показала себе справжню: "глибоке декольте і...".
Також Politeka писала, що мама Вєрки Сердючки несподівано змінила вишиванку на сукню з декольте, Данилко оцінить: "обожнюю...".