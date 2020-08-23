Українська співачка Світлана Лобода показала найрідніших жінок у своєму житті

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram красуня поділилася ніжним сімейним фото, на якому стояла поруч з мамою і молодшою сестрою Ксенією. Сама Лобода була одягнена в розкішну чорну сукню в рюшах. Її волосся було зачесане назад. А ось молодша сестра співачки вразила пишністю в чорній короткій сукні. Дівчина затьмарила сестру, виставивши вперед ніжку в красивих чорних босоніжках, які візуально зробили її ноги ще довшими. Виглядала 28-річна Ксенія просто чудово.

"Щастя для мене-це можливість проводити час з моєю сім'єю. Вони-мій захист і опора. Так було і так буде завжди. Зателефонуйте рідним, запитайте, як вони...і скажіть їм, як сильно ви їх любите, це ж так легко», - підписала знімок Світлана.

За 40 хвилин її фото зібрало понад 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Це і є щастя", "добре, коли близькі-ваша підтримка і опора, набагато складніше, коли ні","які красоточки!", "Ну ти прям лапочка дочка", "шикарні дівчата", "шикарні мої. Ви для мене як рідні", "сестричка прям красуня! Ну і Світлана вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що пристрасна Лобода розставила ноги і застигла в пікантній позі заради гарячого кадру: «спокусниця».

Як повідомляла Politeka, молодша сестра Лободи без сорому показала красу в бікіні крупним планом:"лялечка".

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".