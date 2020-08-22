Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, вирушила на відпочинок і закидала мережу яскравими фотографіями

Як передає Politeka.net, 28-річна Ксенія Лобода вирішила не відставати від своєї відомої родички і також стати популярною. Дівчина

створила мікроблог в соцмережі Instagram, куди викладає різні фотографії. Поки на її сторінку підписані не так багато людей, як у Світлани, проте вона не засмучується, адже це справа часу.

Ксенія регулярно постить фотознімки, записує відео в сторізи і на цей раз вона вирішила продемонструвати, як їй відпочиває на морі.

На нових фото сестра Лободи була одягнена в бікіні. У кадр потрапила тільки верхня частина купальника, так як дівчина знімала себе самостійно. Образ відпочиваючої красуня доповнила великий солом'яним капелюхом.

Звернемо увагу, що на фото Ксенія на відео була сильно схожа на свою старшу сестру.

"А можна, це буде моє море ?

- ну так, ти ж перша його знайшла", - підписала знімки вона.

За шість годин в коментарях дівчині прийшло всього 2 людини.

"Моя хвиля і мій пляж😀", "лялечка", - написали вони.

Раніше ми писали, що Ксенія Лобода відзначила 28-й день народження. На честь свята красуня поділилася в мережі спокусливим фото, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина виглядала дуже щасливою.

До цього Ксенія поділилася кадрами з відпочинку, на яких позувала в леопардовому купальнику, зверху якого одягла прозору чорну накидку. Дівчина сиділа на диванчику на тлі моря. Вона сховала обличчя за сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному топі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".

Також Politeka писала, що сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "вогонь, Світлана відпочиває!".