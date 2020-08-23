Популярна українська співачка Надя Дорофєєва блиснула розкішною фігурою в новій гарячій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Літній настрій", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дорофєєва позує, розлігшись на траві абсолютно без білизни. При цьому розкішні форми красуня вирішила прикрити рукою і джинсовими шортами, які просто лежали біля сідниць знаменитості. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Хм. Від Каменських-не далеко втекла. Вогонь», «яка солодка», «Суперчикса. Виглядаєш відпадно», «ідеальна», «краща красуня», «Шкода, що до кінця літа залишилося всього 8 днів», «коли літо закінчилося, а ти ще не засмаг», «я б хотів побути цим газоном, на кілька хвилин», - пишуть вони.

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На фото Надя позувала в топі і трусиках тілесного кольору. Красуня закрила частково обличчя телефон, а частково рукою. Зірка показала себе у ванній кімнаті, демонструючи свою витончену фігуру. Волосся красуня зібрала в хвіст, щоб не заважали.

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