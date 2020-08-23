Відома українська травесті-діва Монро поділилася вражаючим знімком з минулого

Як передає Politeka.net, фотографію зірка опублікувала у себе в Instagram. На фото, зробленому в 2010 році Монро була ще зовсім молодою. На ній красувалося рожеве плаття і руда перука. Образ завершували довгі рукавички і віяло з пір'я. Як розповіла Монро своїм шанувальникам, вона зберігає всі концертні костюми, які мають історичну та художню цінність.

"2010 рік. Цікаво, зараз влізу в цей наряд? Робимо ставки, панове і пані", - підписала фото Монро.

За 20 хвилин маса шанувальників оцінили архівний знімок діви, залишивши безліч позитивних відгуків.

«Звичайно. Можливо, доведеться трохи перешити, але я вірю в Вас!", "Влізете, ви стройняшка!", "А фото підтвердження буде)? Молодші були соковитіше. Влізете!", "Впевнена в Вас. Навіть якщо не влізете», «Лисиця Аліса», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що травесті-діва Монро поділилася спокусливим фото, на якому постала в романтичному образі. Волосся Монро були завиті. При цьому діва дивилася в камеру, піднявши підборіддя. Модель відкрила губи, а в зубах тримала троянду. Особливої пікантності кадру надали яскраві губи Монро.

Нагадаємо, що травесті-діва Монро з нескромним декольте заткнула за пояс красунь з глянцевих журналів:"Богиня".

Як повідомляла Politeka, розімліла Монро без білизни побешкетувала з чоловіками на яхті:"Окрема любов".

Також Politeka писала, що травесті-діва Монро запаморочила голову неординарними образами.