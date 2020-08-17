Українська травесті-діва Монро поділилася емоціями і кадрами відпочинку на яхті

Вона опублікувала на своїй сторінці в " Інстаграме"

серію мальовничих фото, передає Politeka.net. Судячи з них, знаменитість вибралася покататися по Дніпру разом з друзями і подругами на честь дня народження співачки Мадонни. Для річкової прогулянки Монро вбралася в легке жовте плаття на тоненьких бретельках, під яке не одягла бюстгальтер. На голову вона пов'язала хустку, повністю сховавши волосся. Образ довершили легінси забарвленням під зебру, великі сині сережки і сонцезахисні окуляри.

"Спасибі двом дивним жінкам за привід зібратися всім разом ☺ Instagram став нагадувати ідеальний глянець, який впевнено йде на спокій, без шансу повернути колишню популярність. Всі поголовно вдарилися в створення особистих брендів. І це круто. Але, залиште місце для життєвих кадрів без фільтрів) життя, така яка є-прекрасна!",- підписала знімки шоувумен.

Помино неї, в кадрах можна помітити чоловіків і жінок, які п'ють шампанське. При цьому сама Монро ні на одному з фото не тримає келих в руках.

Багатьох користувачів соціальної мережі зачарував новий образ знаменитості, вони залишили багато захоплених відгуків в коментарях:

"Ви дуже красива на фото! А ось Льоша Донцов якийсь пом'ятий"; "красуні Графиня і Монро"; " цей образ-окрема любов. Яскраво, соковито, смачно💛 😍"; "ви дуже красива відкрита дівчина. Гарного Вам відпочинку"; "який гарний тон обличчя на 4-й фотографії"; "Кайф".

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