Українські чиновники вирішили розповісти, чому ряд пенсіонер отримає підвищений розмір виплат, а інші залишаться "ні з чим"

Як повідомляє Politeka, про це розповіла директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко під час спілкування з журналістом "Пенсійного кур'єра".

Так, за її словами, працюючим пенсіонерам здійснюється перерахунок складової пенсійної виплати, а саме – підвищень і надбавки, виходячи з чинного прожиткового мінімуму. А ось зміна страхового стажу, доплата за надстаж працюючим пенсіонерам, стверджує чиновниця, не проводиться.

"Це відбувається тому, що норма закону передбачає: перерахунок доплати за наднормативний стаж здійснюється непрацюючим пенсіонерам з нового прожиткового мінімуму. Тобто коли працюючий пенсіонер звільняється, тоді йому здійснюється відповідна доплата», - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, у 2021 році гряде новий перерахунок пенсій, але є деякі нюанси, про які повинні знати українці.

Перерахунок складе близько 15%, але підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець.

Наприклад, надбавки дадуть за надстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу.

Зокрема, якщо розмір пенсії становить 2400 грн, то після березневого підвищення у 2021 році пенсіонер зможе отримати 2760 грн. У той же самий час, якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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