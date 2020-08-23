Украинские чиновники решили рассказать, почему ряд пенсионеров получит повышенный размер выплат, а другие останутся «ни с чем»

Как сообщает Politeka, об этом рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко во время общения с журналистом "Пенсионного курьера".

Так, по ее словам, работающим пенсионерам осуществляется перерасчет составляющей пенсионной выплаты, а именно – повышений и надбавки, исходя из существующего прожиточного минимума. А вот изменение страхового стажа, доплата за сверхстаж работающим пенсионерам, утверждает чиновница, не производится.

«Это происходит потому, что норма закона предусматривает: перерасчет доплаты за сверхнормативный стаж осуществляется неработающим пенсионерам с нового прожиточного минимума. То есть когда работающий пенсионер увольняется, тогда ему осуществляется соответствующая доплата», - отметила она.

Как сообщалось ранее, в 2021 году грядет новый перерасчет пенсий, но есть некоторые нюансы, о которых должны знать украинцы.

Перерасчет составит около 15%, но повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец.

Например, надбавки дадут за сверхстаж, надбавка к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа.

В частности, если размер пенсии составляет 2400 грн, то после мартовского повышения в 2021 году пенсионер сможет получить 2760 грн. В то же самое время, если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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