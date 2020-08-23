Это коснется не всех

В 2021 году грядет новый перерасчет пенсий, но есть некоторые нюансы, о которых должны знать украинцы

Перерасчет составит около 15%, но повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец.

Например, надбавки дадут за сверхстаж, надбавка к уровню прожиточного минимума или из-за наличия полного стажа.

В частности, если размер пенсии составляет 2400 грн, то после мартовского повышения в 2021 году пенсионер сможет получить 2760 грн. В то же самое время, если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума.

Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры ежегодно становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Также ранее сообщалось, что с 1 сентября 2020-го года в Украине планируют повысить минимальные зарплаты до 5000 грн. В то же самое время у 1,5 миллиона украинцев вырастет и пенсия.

Согласно закону, украинцы, которые достигли возраста 65 лет и выполнили требования по стажу, будут получать не меньше 40% от минималки - до 1 сентября сумма составляет 1889 грн, а после 1 сентября уже 2000 грн

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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