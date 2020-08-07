Мама Вєрки Сердючки показала, як відпочиває влітку

Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку артистки Інни Білокінь, яка відома образом мами Вєрки Сердючки.

Пустотлива артистка, не зраджує своєму стилю. На опублікованих знімках у веселій манері вона показала, як потрібно відпочивати. Пустотлива Білокінь зобразила, як ніби б'ється за кращий екземпляр біля прилавка з раками.

Також "мама Вєрки Сердючки" опублікувала фото, на якому зображена на тлі моря. Вона позує в легкій сукні з глибоким декольте, таку красу оцінив би і Андрій Данилко.

"Тітка Мотя рибачка😂 😂 😂 😂", - підписала Білокінь кадри.

Відзначимо, в мережі оцінили пустощі артистки.

"Веселощі було кльовим, червоніли тільки раки❤️🌹❤️", " де такі місця?", "Обожнюю", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше популярну українську виконавицю Вєрку Сердючку і її завзяту підтанцьовку помітили під час виступу прямо в одному з фонтанів Хрещатика. Артисти влаштували шоу на очах у перехожих, виконавши пісню Make It Rain Champagne і скупавшись у фонтані.

Як стало відомо пізніше, Сердючка знімалася у святковому концерті. Зйомки проходили для шоу» з днем народження, Україно", приуроченого до Дня Незалежності.

На фото з виступу Сердючки можна побачити, як артистка веселиться у фонтані з підтанцьовкою в компанії напівголих хлопців і своєї «мами» з пляшкою шампанського.

Нагадавши, Вєрка Сердючка з безбашенною мамою влаштували танці у фонтані: «напівголі чоловіки, шампанське і…»

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