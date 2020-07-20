Вєрка Сердючка з мамою здивували киян несподіваною появою у фонтані на Хрещатику

Популярну українську виконавицю та її завзяту підтанцьовку помітили під час виступу прямо в одному з фонтанів Хрещатика в минулі вихідні. Артисти влаштували шоу на очах у перехожих, виконавши пісню Make It Rain Champagne і скупавшись у фонтані.

Як стало відомо пізніше, Сердючка знімалася у святковому концерті телеканалу «Україна». Зйомки проходили для шоу «З днем народження, Україно», приуроченого до Дня незалежності.

В рамках шоу глядачі зможуть вирушити у відео-подорож по Україні, а їх гідами будуть різні знаменитості.

На фото з виступу Сердючки можна побачити, як артистка веселиться у фонтані з підтанцьовкою в компанії напівголих хлопців і своєю «мамою» з пляшкою шампанського.

До цього ми писали, що Андрій Данилко та Інна Білоконь покрасувалися на екранах в ретро-образах. Знімок з артистами з'явився на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

На фото «Вєрка» в особі Данилко та її «мама» – Білокінь – постали в ретро-образах, що нагадали українцям про відомих детективів.

Так, Данилко одягнений у характерний плащ і капелюх-казанок, а його образ доповнюють забавні накладні вуса. У ньому шанувальники артиста тут же визнали легендарного бельгійського детектива з романів Агати Крісті про Эркюле Пуаро.

У свою чергу «мама Вєрки Сердючки» позує у вишуканій сукні і червоному піджаку, накинувши на одне плече хутряну накидку. На її голові красується мила чорна капелюшок з вуаллю.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка з красунею-мамою переполошили українців новими образами.

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка зізналася в таємному захоплення, у Каті Осадчої пропав дар мови.

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