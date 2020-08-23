Частина українців, які отримують матеріальну допомогу від держави, отримали зайві гроші на свої рахунки

У прес-службі Мінсоцполітики зізналися, що допустили помилку і нарахували виплати людям, які вже не мали право на отримання допомоги. Зайві гроші отримали самотні мами та малозабезпечені сім'ї.

Зазначається, що помилка виникла під час перерахунку допомоги. В результаті було роздано більше бюджетних коштів, ніж належить. У відомстві не стали називати суму, яка була витрачена з бюджету в результаті помилки.

Додамо, що зараз в Міністерстві розробляють документ, який дозволить залишити ці виплати в сім'ях. Чиновники прийняли рішення не вилучати помилково нараховані гроші назад до бюджету.

Раніше ми писали, що українці зможуть отримати від держави матеріальну допомогу в розмірі не менше однієї тисячі гривень. Допомога буде нараховуватися українцям до 35 років без страхового стажу. Розмір виплат буде залежати від середньої заробітної плати, періоду без роботи і стажу.

До речі, відділення центрів зайнятості, де можна стати на облік, щоб отримувати допомогу, відкриті в безпечних зонах. У "червоних" зонах вони залишаються закритими.

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