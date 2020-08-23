Про що потрібно знати українцям

Стало відомо, кого з українців очікує підвищення зарплат і пенсій

З 1 вересня 2020-го року в Україні планують підвищити мінімальні зарплати до 5000 грн. У той же самий час у 1,5 мільйона українців зросте і пенсія. Згідно із законом, українці, які досягли віку 65 років і виконали вимоги за стажем, отримуватимуть не менше 40% від мінімалки - до 1 вересня сума становить 1889 грн, а після 1 вересня вже 2000 грн, пише Обозреватель.

Деякі експерти попереджають, що радіти передчасно, адже з урахуванням, що в наступному році влада обіцяє зробити доплату в 500 грн всім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначної кількості українців.

Близько 75% співробітників дрібних і середніх підприємств офіційно мають таку зарплату. Але це тільки офіційно, більшість українців отримують частину доходу в конверті.



Тобто підвищення може відбитися на українцях по-різному. Наприклад, існує такий варіант, коли ви отримуєте левову частину зарплати в конверті, а офіційно живете на мінімальний оклад. У цьому випадку роботодавець збільшує лише розмір білої зарплати.

Також існує варіант, коли ви дійсно отримуєте мінімалку. У такому випадку розмір вашого доходу повинен зрости як мінімум на 277 грн.

Через підвищення зарплати українцям доведеться платити більше податків з мінімалки: вже з 1 вересня потрібно заплатити – 2075 грн.

Підвищення мінімалки до 5000 грн торкнеться небагатьох, в першу бюджетників, але їх дохід збільшиться всього на 277 грн. А ось підвищення мінімалки до 6500 грн в 2021-му відобразиться на 37% працюючих.

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