Це торкнеться не всіх

У 2021 році гряде новий перерахунок пенсій, але є деякі нюанси, про які повинні знати українці

Перерахунок складе близько 15%, але підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець.

Наприклад, надбавки дадауть за надстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу.

Зокрема, якщо розмір пенсії становить 2400 грн, то після березневого підвищення в 2021 році пенсіонер зможе отримати 2760 грн. У той же самий час, якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму.

Зарплати ростуть швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери щорічно стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.

Також раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2020-го року в Україні планують підвищити мінімальні зарплати до 5000 грн. У той же самий час у 1,5 мільйона українців зросте і пенсія.

Згідно із законом, українці, які досягли віку 65 років і виконали вимоги за стажем, отримуватимуть не менше 40% від мінімалки - до 1 вересня сума становить 1889 грн, а після 1 вересня вже 2000 грн

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