У 2021 році гряде новий перерахунок пенсій, але є деякі нюанси, про які повинні знати українці
Перерахунок складе близько 15%, але підвищувати будуть розрахунковий розмір пенсій, а не ту суму, яку отримує українець.
Наприклад, надбавки дадауть за надстаж, надбавка до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу.
Зокрема, якщо розмір пенсії становить 2400 грн, то після березневого підвищення в 2021 році пенсіонер зможе отримати 2760 грн. У той же самий час, якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні прожиткового мінімуму.
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Зарплати ростуть швидше, ніж підвищують пенсії. Це призводить до того, що "старі" пенсіонери щорічно стають біднішими, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, отримують значно більше.
Також раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2020-го року в Україні планують підвищити мінімальні зарплати до 5000 грн. У той же самий час у 1,5 мільйона українців зросте і пенсія.
Згідно із законом, українці, які досягли віку 65 років і виконали вимоги за стажем, отримуватимуть не менше 40% від мінімалки - до 1 вересня сума становить 1889 грн, а після 1 вересня вже 2000 грн
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