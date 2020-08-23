В Україні змінилася форма розрахунку субсидій, деяким українцям доведеться віддати більше грошей

В Україні поміняли форму розрахунку субсидії і скоротили розмір соціальної допомоги. Це може призвести до того, що деяким українцям доведеться платити на 40% більше.

А з настанням опалювального сезону платіжки стануть більше в середньому лише на 500 гривень.

Для того щоб розрахувати розміри субсидії для кожної окремої сім'ї, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми, а потім помножити на 15%.

Якщо середній дохід на одного члена сім'ї становить близько 3 тисяч гривень, то сім'я може платити за комунальні послуги не більше 11,6% від свого доходу. Якщо сукупний дохід дорівнює 9 тисячам гривень, то взимку на комунальні послуги піде 1044 гривні. Все, що зверху цієї суми повинна покривати субсидія. Однак це діє тільки в межах соціальних нормативів споживання.

У новій формулі замість коефіцієнта в 15% встановлять 20%, а це означає, що з 9 тисяч гривень сукупного доходу сім'я повинна буде віддавати вже не 11,6%, а 15,4% від сукупного доходу української сім'ї.

Розмір субсидії тепер будуть враховувати, як частину доходу будинку. І це призведе до того, що розмір допомоги стане набагато менше.

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