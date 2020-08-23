В Україні змінилася форма розрахунку субсидій, деяким українцям доведеться віддати більше грошей

В Україні поміняли форму розрахунку субсидії і скоротили розмір соціальної допомоги. Це може призвести до того, що деяким українцям доведеться платити на 40% більше.

А з настанням опалювального сезону платіжки стануть більше в середньому лише на 500 гривень.

Популярні новини зараз

Безцеремонна Корольова догодила Тарзану на очах у старого Винокура: "встала на коліна і..."

НП з українською зіркою на курорті, спливли перші подробиці: "За волосся витягував..."

Як виглядали Бузова, Харламов, Галкін, Кіркоров та інші зірки до слави: "Собчак була симпатичніше"

Горе сталося в родині Порошенків, лікарі виявилися безсилі: "Царство Небесне"
Показати ще

банк кредит Комуналка виплати платежі субсидія

Для того щоб розрахувати розміри субсидії для кожної окремої сім'ї, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми, а потім помножити на 15%.

Якщо середній дохід на одного члена сім'ї становить близько 3 тисяч гривень, то сім'я може платити за комунальні послуги не більше 11,6% від свого доходу. Якщо сукупний дохід дорівнює 9 тисячам гривень, то взимку на комунальні послуги піде 1044 гривні. Все, що зверху цієї суми повинна покривати субсидія. Однак це діє тільки в межах соціальних нормативів споживання.

банк кредит Комуналка виплати платежі субсидія

У новій формулі замість коефіцієнта в 15% встановлять 20%, а це означає, що з 9 тисяч гривень сукупного доходу сім'я повинна буде віддавати вже не 11,6%, а 15,4% від сукупного доходу української сім'ї.

Розмір субсидії тепер будуть враховувати, як частину доходу будинку. І це призведе до того, що розмір допомоги стане набагато менше.

Нагадаємо, українці можуть виходити на пенсію достроково, важливий нюанс щодо пільг.

Також Politeka писала, що українцям посилили правила отримання субсидії.