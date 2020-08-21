Після розлучення коміка Гаріка Харламова і актриси Христини Асмус навколо їх пари не вщухають розмови

Як повідомляє Politeka.net, і Асмус, і Харламову приписують романи з акторами, блогерами та іншими знаменитостями.

Найактивніше поширюються чутки про роман Харламова з відомою блогеркою Яною Кошкіною. Відзначається, що комік проводив час з фігуристою зіркою проекту «Одного разу в Росії» на вечірці Ляйсан Утяшевої. Шанувальники припустили, що мова йде про Кошкіну і стали активно розкручувати цю версію в мережі. Фани настільки хочуть знайти заміну Асмус для Харламова, що почали закидати зірок питаннями про весілля.

Сама Кошкіна, яку тепер закидають питаннями про Харламова, заявила, що роман з коміком їй приписують даремно. Блогерка дала зрозуміти шанувальникам, що не має наміру будувати стосунки із зіркою.

Відреагувала на чутки про весілля і Христина Асмус, яку також закидають питаннями про нову пасію екс-чоловіка. Артистка зухвало відповіла на питання одного з шанувальників в коментарях фразою: «Так, я подружка нареченої».

Варто відзначити, що Яна Кошкіна дуже видна жінка. У неї в мережі багато яскравих фото, які розбурхують фантазію чоловіків.

"Ух, який бутон!", "Це жінка анаконда», «Чудова», «Цукерка», "ви прекрасні", - пишуть шанувальники їй в коментарях.

Нагадаємо, що Асмус повеселилася на столі в тонкій сукні з блискіток: "а в декольте порожньо".

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