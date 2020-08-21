Після розлучення коміка Гаріка Харламова і актриси Христини Асмус навколо їх пари не вщухають розмови
Як повідомляє Politeka.net, і Асмус, і Харламову приписують романи з акторами, блогерами та іншими знаменитостями.
Найактивніше поширюються чутки про роман Харламова з відомою блогеркою Яною Кошкіною. Відзначається, що комік проводив час з фігуристою зіркою проекту «Одного разу в Росії» на вечірці Ляйсан Утяшевої. Шанувальники припустили, що мова йде про Кошкіну і стали активно розкручувати цю версію в мережі. Фани настільки хочуть знайти заміну Асмус для Харламова, що почали закидати зірок питаннями про весілля.
Сама Кошкіна, яку тепер закидають питаннями про Харламова, заявила, що роман з коміком їй приписують даремно. Блогерка дала зрозуміти шанувальникам, що не має наміру будувати стосунки із зіркою.
"Пошляк": Тарзан в одних трусах задер ногу і пограв біцепсами, Наташа Корольова оцінила
Ефектна Віра Брежнєва приголомшила новим образом, копія Наді Мейхер: "Ловіть нашу..."
Російська Кардашьян втиснула значні обсяги в тісний купальник і вийшла на вулицю: "Хочете…
71-річна Алла Пугачова в зухвалому міні та гольфах остаточно наплювала на вік: "Труси видно!"
Відреагувала на чутки про весілля і Христина Асмус, яку також закидають питаннями про нову пасію екс-чоловіка. Артистка зухвало відповіла на питання одного з шанувальників в коментарях фразою: «Так, я подружка нареченої».
Варто відзначити, що Яна Кошкіна дуже видна жінка. У неї в мережі багато яскравих фото, які розбурхують фантазію чоловіків.
"Ух, який бутон!", "Це жінка анаконда», «Чудова», «Цукерка», "ви прекрасні", - пишуть шанувальники їй в коментарях.
Нагадаємо, що Асмус повеселилася на столі в тонкій сукні з блискіток: "а в декольте порожньо".
Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус повідав про майбутню дружину, Бузова не змовчала:"важко тобі буде".
Також Politeka писала, що пишногруда "наречена" Харламова з величезним декольте змусила чоловіків затамувати подих: "можна помацати?".