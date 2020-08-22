Після розлучення з Христиною Асмус Гарік Харламов потішив шанувальників знімками "своїх" дітей
Як повідомляє Politeka.net, відповідні кадри комік опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Ось варіант моїх дітей від Джолі, Шейк, Куценко, Батрухи і ще декого ... ) гортайте", - повідомив Гарік у підписі до знімків.
А погортати і правда варто було! На першому фото "дочка і син" Харламова від актриси Анжеліни Джолі вийшли досить милими, і більше були схожі на "маму".
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Харламов встиг "переспати" і всесвітньо відомою моделлю Іриною Шейк:
Дивно, але колега і друг Гаріка, Тимур Батрутдінов став би прекрасним батьком (або мамою) їх спільним дітям.
Але найкрасивіші діти, на думку його шанувальників, вийшли у Гаріка з телеведучою Ларисою Гузєєвою, з якою вони неодноразово вступали в перепалки.
Шанувальників шоумена повеселив такий пост:
"Від Батрухи і Гузєєвої залік", "Добре звичайно, дуже не до речі!!", "З Гузеевой у вас би вийшли відмінні діти 😁 а ось з Анджеліною Джолі Ваша дочка живе в Москві, веде блог і у вас вже 2 онуків: хлопчик і дівчинка", " У Батрухи генетика", - писали під постом коміка.
Нагадаємо, що Асмус повеселилася на столі в тонкій сукні з блискіток: "а в декольте порожньо".
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