Після розлучення з Христиною Асмус Гарік Харламов потішив шанувальників знімками "своїх" дітей

Як повідомляє Politeka.net, відповідні кадри комік опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Ось варіант моїх дітей від Джолі, Шейк, Куценко, Батрухи і ще декого ... ) гортайте", - повідомив Гарік у підписі до знімків.

А погортати і правда варто було! На першому фото "дочка і син" Харламова від актриси Анжеліни Джолі вийшли досить милими, і більше були схожі на "маму".

Харламов встиг "переспати" і всесвітньо відомою моделлю Іриною Шейк:

Дивно, але колега і друг Гаріка, Тимур Батрутдінов став би прекрасним батьком (або мамою) їх спільним дітям.

Але найкрасивіші діти, на думку його шанувальників, вийшли у Гаріка з телеведучою Ларисою Гузєєвою, з якою вони неодноразово вступали в перепалки.

Шанувальників шоумена повеселив такий пост:

"Від Батрухи і Гузєєвої залік", "Добре звичайно, дуже не до речі!!", "З Гузеевой у вас би вийшли відмінні діти 😁 а ось з Анджеліною Джолі Ваша дочка живе в Москві, веде блог і у вас вже 2 онуків: хлопчик і дівчинка", " У Батрухи генетика", - писали під постом коміка.