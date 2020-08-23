До чого ж хороша

Одна з ключових актрис "Жіночого кварталу" Тетяна Песик блиснула розкішшю в міні-сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому як модель продефілювала в неймовірно красивій короткій сукні з об'ємними рукавами. Дівчина пройшлася модельною ходою, похвалившись своїми довгими ніжками. Коли вона поверталася, спідниця задралася і засвітила зайве. Втім, Песик, це, схоже, не хвилювало. Вона насолоджувалася своїм зовнішнім виглядом в красивому літньому платті.

За кілька годин відео подивилися майже 17 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ці рукави і нооооги»,"хороша дівчинка!!! Прямо милуюся завжди! Щастя тобі, Танечка!!!", "Красива, цвітеш і пахнеш Танюшка))», «як завжди Божественна», «Модель», «Краля», «Ох вже ці твої красиві ноги», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що Тетяна Песик стала відомою після своєї участі в проектах «Квартал 95». Сама дівчина родом з Тернополя, де вона грала в КВК.

Раніше ми писали, що Тетяну Песик застукали в кущах за непристойним заняттям. Дівчину зняли на камеру, коли вона виходила з заростей соняшнику, поправляючи штани.

"Приперло зробити фотку", - підписала відео зірка.

Нагадаємо, що пустотливі красуні з "Квартал 95" показали, як розважаються влітку: топ найспекотніших фото.

Як повідомляла Politeka, гаряча блондинка з "Квартал 95" в бікіні зізналася, з ким усамітнилася біля басейну:"багато років мріяла".

Також Politeka писала, що красуня з "Квартал 95" зняла штани, влаштувавши гарячу зйомку в полі:"ракета в мереживних труселях".