Марта Адамчук, Катерина Нікітіна, Ірина Сопонару та інші красуні з "Квартал 95" показали, як розважаються влітку

На першому фото Ірина Сопонару. Зірка була в червоній сукні і позувала на тлі річки Дніпро в Києві. Красуня не соромилася показати свою гордість у величезному декольте, на яку забула одягнути білизну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку вже Катерина Нікітіна. Красуня посміхалася без збентеження і показувала себе в зеленому топі і спідниці. Зірка відправилася гуляти по гірській річці. Фото вийшло дуже цікавим і ефектним.

Трійку замикає Еліна Мбані. Красуня вирішила здивувати сміливою фотосесією в шкіряних штанях і на коні. Образ доповнила зірка великими дредами.

На наступному знімку Ольга Жуковцова. Дівчина була у смугастій майці і білій накидці, яку майже здуло вітром. Зірка позувала на пляжі, показуючи себе без збентеження.

На п'ятому фото вже Тетяна Песик. Красуня показала себе в білому світлій сукні серед трави. Дівчина закрила очі від задоволення і демонструвала свою природну красу.

На шостому знімку співачка показала себе "Жіночого кварталу" LALIKO. Зірка була в білій сукні і посміхалася на камеру, позуючи навпроти водойми в Козині.

Замикає топ Березня Адамчук. Красуня позувала в штанях і чорному топі, сидячи на кріслі. Зірка посміхалася і показувала свою красу не соромлячись.

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