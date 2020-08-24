Курс валют в Україні 24 серпня приготує справжнє свято, адже після Дня Незалежності долар і євро не привітається

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.

Так, після свята долар "відкотиться" на 0,087 гривні. Прогнозується, що він і далі падатиме на цьому тижні. А євро ще більше - на 0,0908 гривні.

Таким чином, НБУ на 24 серпня прогнозує наступний курс валют:

Долар-27,4812 гривні;

Євро - 32,5529 гривні.

Дістанеться на честь свята і російському рублю, десть з яких можна буде купити за 3,7202 гривні.

До цього ми наводили прогноз фінансового аналітика Андрія Гойлова про те, що буде з курсом долара найближчим часом.



Попри те, що Україні прогнозують другу хвилю китайського вірусу в жовтні-листопаді, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара у 2020 році складе 27 гривень.

Експерт стверджує, що в Україні до кінця літа курс долара готує новий удар і може подорожчати з 27,48 до 27,58 грн за Долар, а вартість євро – з 32,55 до 33,15 грн.

З продажем валюти вийшли більші гравці, яким чекають Розрахунки з бюджетом перед "великими вихідними".

Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк масово викуповує валюту, українців добили курсом долара на осінь.

Також Politeka писала, що НБУ спіймали на незаконних діях, Верховний суд озвучив жорсткий вердикт.