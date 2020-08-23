Новий тиждень зустріне частину українців дощами з грозами, а інших змусить страждати від спеки

Свіжим прогнозом з українцями поділилася відомий метеоролог Наталка Діденко у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net. За словами синоптика, завтра, в День незалежності України, погода буде відрізнятися в залежності від регіону.

У понеділок, 24 серпня, в західних областях і північних регіонах пройдуть короткочасні дощі з грозами. Опади очікуються в Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У Сумській області опади малоймовірні, там буде сухо.

За словами Діденко, у більшості центральних областей (крім Вінницької), на Сході та на півдні буде суха спекотна погода. У Вінниці може бути дощ.

Температура повітря в центрі і на Сході підніметься до 27-32 градусів тепла. А ось на півночі і заході буде свіжіше, там температура опуститься до 23-27 градусів.

У Києві на День незалежності велика ймовірність дощу. Діденко порадила всім, хто братиме участь у заходах, присвячених святу, взяти з собою парасольку або дощовик. Температура повітря в столиці буде комфортною: приблизно 24 градуси тепла протягом усього дня.

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