На Україну насувається атмосферний фронт, який принесе " сюрпризи» на святкових вихідних

З новим прогнозом погоди на 23-24 серпня, українців ознайомила відомий метеоролог Наталка Діденко у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net.

За словами синоптика, цей фронт підійде до західних областей України і принесе дощі з грозами, знизивши трохи високу температуру повітря до + 24 + 28 градусів.

На решті території України 23 серпня прогнозується суха погода з температурою повітря + 25 + 30 градусів.

У той же час Діденко звернула увагу, що 24 серпня на День Незалежності України атмосферний фронт просунеться вглиб України і досягне Північної її частини (крім Сумської області).

В інших українських регіонах опадів не очікується.

Температура повітря в понеділок, 24 серпня на півночі і заході буде комфортною і складе + 23 + 26 градусів.

На Сході, Півдні та в центральній частині України 24 серпня прогнозується + 26 + 31 градус.

У Києві, 23 серпня, буде досить жарко і сухо. Температура буде в межах + 28, +29 градусів.

24 серпня в столиці прогнозується короткочасний дощ. За прогнозами Діденка температура повітря знизиться до + 23 + 25 градусів.

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