Погода в Україні у суботу, 22 серпня, буде дощовою у багатьох регіонах

Прогноз оприлюднила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що вологий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами сьогодні на лівобережну частину України.

А в суботу, 22 серпня, короткі зливи з грозами, найбільш ймовірні в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, а також в Дніпрі з районами. Крім того, опади очікуються в Криму.

На решті території України буде сухо.

Найспекотніше буде на Заході і на півдні. Там вдень повітря прогріється до + 25 + 30 градусів.

Нижчі градуси в суботу, 21 серпня, прогнозують на південному сході і на півночі України: +22 +25 градусів.

У центральних областях та на Харківщині денний максимум очікується близько +24 +28 градусів.

У Києві дощ з грозою очікується ввечері в п'ятницю і найближчої ночі. А вдень в суботу, буде сухо і безхмарно. Денну температуру прогнозують + 25 градусів.

Зазначимо, синоптики прогнозують, восени 2020 року буде відносно прохолодною. Українців пердупреждают про ранніх і частих похолодань аж до заморозків. днями вересень ще дасть наслідитися теплом.

А ось жовтень, як прогнозують синоптики, може бути аномально холодним порівняно з попередніми роками.

При цьому, наголошується, що дощів багато не буде особливо це проявиться в листопаді).

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