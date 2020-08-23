Вже наприкінці жовтня в Україні можуть початися перші заморозки

Цілком ймовірно, що в останні дні цього місяця температура опуститися до мінус чотирьох градусів. Такий прогноз у коментарі виданню OBOZREVATEL озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, в останній тиждень другого місяця осені можуть піти дощі, а температура різко знизиться. Синоптик прогнозує, що на Київщині та Полтавщині 28-29 жовтня вночі температура повітря може опуститися до одного - чотирьох градусів нижче нуля. Крім того, не виключений у цей період сніг з дощем.

Горбань зазначає, що жовтень 2020 року видасться холодним. У першій декаді місяця йтимуть дощі, причому вони очікуються з 1 по 12 жовтня.

До 14 жовтня максимальна температура складе + 16 градусів вдень, а з 15 по 25 грудня найвищі позначки на термометрах показуватимуть не більше 12 градусів. Останній тиждень жовтня і зовсім буде холодним – всього +3 +4 градуси.

Раніше ми розповідали про те, що синоптики прогнозують, що в 2020 році осінь буде традиційно тепліша за звичайну, а літо триватиме до кінця вересня.

Також очікується, що зима буде дуже м'якою. Морози можливі тільки зовсім незначні.

Нагадаємо, що негода паралізувала рух громадського транспорту.

Як писала Politeka, синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів.

Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз, синоптики видали прогноз.