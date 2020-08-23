Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася яскравими буднями з майбутнім чоловіком

Так, Анна вирішила покататися з молодим коханим на дорогій і модній машині, а також показати, як вона ефектно виглядає за кермом. Схоже, зірка насолоджується часом в імпровізованій відпустці.

"Living my best life 😎 це моє улюблене вираження, яке кожен день змушує мене задавати собі питання . А чи зробила я все на максимум ?",- пише Анна під постом.

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"Любові і щастя зі знаком нескінченність!💜 💛 » , «Красива пара💣❤❤❤", «ось до якого життя повинен прагнути кожен🔥", «шикарно 😁 👍 теж так хочу, а не Ось це ось все😂", " заздрю вам, але не зі злістю, а так душевно. Нехай буде все добре у всіх!!!", "Красиві ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️" « " Життя ваше просто кайф...мене не прокотите?😂 «, "Італійці були б у захваті«,» класна машинка, як і ваша пара🔥«," Нехай тобі Ганнуся пощастить!!!Ви дуже красива пара👍 🌹 💥", «яке красиве Колееечкооо💓 💓 💓 🔥 🔥 🔥 🔥».

Раніше ми писали, що Анна була в Майамі разом з майбутнім чоловіком і дітьми. Після цього зірка вирішила розповісти, як встигла повеселитися на Rodeo Drive і посвітила на тлі магазинів фігурою в леопардовій спідниці з коротенькою маєчкою. Деякі відзначили, що Анна "занадто роздобрела".

"На Rodeo Drive не так багато людей. Виняток становить тільки Louis Vuttion, черга в який до цих пір становить осіб 20. Впускають по кілька людей. Chanel забитий дошками. В цілому все тихо і спокійно, тільки скрізь встановлені поліцейські роботи з камерами», - почала свою розповідь Анна.

Вона зазначила, що в Beverly Hills відкрили новий Alfred Coffee. Але купити один з найсмачніших кави просто так проходячи не можна. У них навіть меню немає, не пропонують. Або заходь в додаток і купуй на сайті і чекай поки сформують твоє замовлення, або використовуй додаток доставки і забирай сам. У неї цей процес зайняв хвилин 30, стоячи під палючим сонцем. Так що потрібно дуже це кави бажати, або розумно замовляй заздалегідь.

"Америка дуже дисциплінує і звичайно моя спонтанна душа протестує, але вчиться цьому слову «заздалегідь». Бронювати столи або квитки наприклад. У масках все і скрізь. Тільки коли прийшов на своє місце, сів і тоді знімаєш. Купити нічого без маски неможливо. А як у вас в місті? Можна столик на 10 замовити?» ,- розповіла Анна про свою подорож до Америки.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

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