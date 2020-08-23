Дружина російського шоумена Олександра Ревви, більш відомого публіці як Артур Пирожков, Анжеліка показала дочок, що підросли

Вона опублікувала фотографію, на якій її з Олександром дочки Аліса і Амелія позують у літніх капелюхах і легких нарядах. На Алісі – біла сукня-туніка, а на її сестричці – сукня в квітах. Особливою прикрасою обох дівчаток є їх довге волосся. І якщо Аліса брюнетка, то у Амелії – світлий колір.

Старша дівчинка обійняла молодшу за пояс, й обидві сестри радісно посміхаються, передає Politeka.net.

Незважаючи на всю милоту знімка, Анжеліка підняла дуже важливу тему. Вона написала, що напередодні школи категорично проти навчання оффлайн.

"Які красуні🌷 😍", «які красотки🤗 🤗 🤗", "які славні дівчатка!!! Красуні і розумниці!!!🤗 👍 😍 ", "Яке миле відео поднимает піднімає настрій😀", - пишуть серед іншого в коментарях.

Крім фотографії дівчаток, Анжеліка поділилася милим відео, на якому Амелія розмовляє з собакою Арішею, яка втупилася на двері і хоче втекти з кімнати. Зрештою дівчинка випускає тварину погуляти.

Раніше ми писали, що Анжеліка поділилася кумедним фото з чоловіком. На знімку вона ніжно притулилася до Олександра, який був вбраний в бабусю. Як відомо, Ревва знімається в продовженні гучної комедії "Бабуся легкої поведінки". Для ролі його одягли в літню, але дуже яскраву жінку.

"Моя улюблена бабуся", - яскраво посміялася над чоловіком Анжеліка.

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