Телеведуча Ольга Фреймут розповіла про свій діагноз, її участь у проекті "Танці з зірками" під загрозою зриву

Як передає Politeka.net, телеведуча вирішила підтвердити інформацію, яку раніше поширили в ЗМІ, розповівши про неї у себе в Instagram. Жінка заявила, що отримала позитивний результат на «китайський вірус».

"Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила", - зазначила Ольга, засмутивши шанувальників тим, що її участь в "Танцях з зірками" зупинилася.

Крім цього, ведуча звернулася до українців, закликавши їх носити маски, користуватися антисептиками і уникати місць скупчення людей.

"Будьте вкрай обережні, адже ви можете хворіти безсимптомно...це не жарти, він поруч», - заявила зірка.

Варто відзначити, що участь Фреймут в проекті опинилася під загрозою зриву, адже зараз йдуть активні тренування і підготовка до шоу. Скільки телеведучій доведеться просидіти на самоізоляції на даний момент невідомо.

Шанувальники поспішили підтримати зірку.

"Будьте здоровими. Бережіть себе і своїх рідних", "Ми з сином дуже чекаємо вас в танцях!", "Оля, одужуй. Ми з тобою", "Одужуйте швидше!",- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Фреймут слідом за Мейхер і Винником ошелешила рішенням по "Танцях з зірками", пристрасті розпалюються: "навіщо?".

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут несподівано відправила свою трирічну дочку в школу:"цікавий підхід".

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