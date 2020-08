View this post on Instagram

Як елегантно вийти з машини? Наближаємося якомога ближче до дверей. Відчиняємо собі самі, або чекаємо, поки нам їх відчинять. Коліна та носочки мають щільно прилягати один до одного ( щоб не продемонструвати мимоволі щось сокровенне); наступне - ставимо дві ступні одночасно на землю. Потім висовуємо голівоньку та виштовхаємо сіднички😉. Це вихід з машини для панянок. Написати, як за етикетом виходити з автівки чоловікам?