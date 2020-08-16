Відома телеведуча Оля Фреймут показала себе і розповіла про етикет

На кадрах Оля була в синій спідниці і блузці. Образ красуня доповнила туфлями білого кольору, сидячи за кермом автомобіля. Фреймут без сорому показувала ноги по стегна, адже розріз у спідниці нічого не приховав. Телеведуча вирішила розповісти в ролику, як правильно виходити з автомобіля. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку красуні.

"Як елегантно вийти з машини? Наближаємося якомога ближче до дверей. Відкриваємо для себе самі, або чекаємо, поки нам їх відкриють. Коліна і шкарпетки повинні щільно прилягати один до одного (щоб не продемонструвати мимоволі щось сокровенне) наступне-ставимо дві ступні одночасно на землю. Потім висовуємо голівоньку і виштовхуємо стегенця. Це вихід з машини для панянок. Написати, як по етикету виходити з машини чоловікам?",- написала Оля.

Фанати подивилися ролик більше 50 тисяч разів і написали коментарі:

"З Каєна так легко вийти, а спробували б з 911 так елегантно вилізти)))", Ось це маячня", "а Вєрка Сердючка в СВ-шоу не так показувала", "як Шерон Стоун".

Раніше ми повідомляли, що 38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, нарешті, прийняла рішення.

"Ольга Фреймут (@freimutolia) приймає виклик від Арама Арзуманяна, стає учасницею нового сезону "Танці з зірками" і завершує нинішній # танціззіркаміchallengе 🎉", - йдеться в пості.

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