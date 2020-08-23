Меган Маркл проігнорувала важливі поради Камілли і сильно постраждала через це

Виявилося, що до весілля з принцом Гаррі принцеса Камілла, дружина принца Чарльза, проводила відверту бесіду з Меган Маркл. Вона дала кілька важливих порад, але колишня актриса не захотіла прислухатися до її слів через свою впертість.

Камілла прекрасно знає, як справлятися з нападками преси, адже після смерті принцеси Діани принц Чарльз одружився з нею. Це викликало велике невдоволення в суспільстві. Його нову обраницю критикували всі, хто тільки міг.

У бесіді з Меган вона порадила: ніколи не вступати у відкриті конфлікти з журналістами, тому що тоді вони ще сильніше будуть намагатися знищити чесну репутацію. Дружина принца Гаррі не послухала настанов та наплювала на них і зараз потрапила в суд та веде одразу кілька судових розглядів зі ЗМІ.

Однак близька подруга Маркл пізніше зізнавалася, що для герцогині Сассекської розмова з Каміллою була вкрай важливою, адже дружина принца Чарльза дуже її підтримувала.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо про зухвалий "ляпас", який відважила королева Єлизавета II колишній зірці Голлівуду.

Як з'ясувалося, монарх віддала будинок Меган Маркл і принца Гаррі іншій принцесі Беатріс, яка нещодавно повінчалася зі своїм бойфрендом.

Так, внучка британської королеви отримала від Єлизавети II дозвіл заселитися в порожній особняк на території Кенсінгтонського палацу. Йдеться про Ноттінгемський котедж, де раніше жили герцоги Сассекські Меган Маркл з принцом Гаррі до свого переїзду в Віндзор.

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